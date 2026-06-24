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Domy Szeregowe w Obwód Tirana, Albania

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Tirana Municipality, Albania
Szeregowiec
Tirana Municipality, Albania
Parter, podwórko i drzewa, parking. Dwie sypialnie, salon, kuchnia, łazienka i weranda. Ziel…
$813
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tirana Municipality, Albania
Szeregowiec
Tirana Municipality, Albania
Trzy piętra budynku, faktycznie parter jest wynajęty i dwa wyższe piętra są wykorzystywane d…
$2,09M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Obwód Tirana, Albania

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