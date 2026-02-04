Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Tirana
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom drewniany w stylu górskim

Wynajem długoterminowy domków letniskowych w Obwód Tirana, Albania

Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom drewniany w stylu górskim 1 pokój w Vaqarr, Albania
Dom drewniany w stylu górskim 1 pokój
Vaqarr, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 760 m²
Piętro 2/3
Budynek jest trzypiętrowy z betonowymi kolumnami o łącznej powierzchni 760 m2 i powierzchni …
$2,365
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się