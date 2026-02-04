Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo na sprzedaż w Obwód Tirana, Albania

2 obiekty total found
Condo 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Condo 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 107/4
APARTAMENT 02🔹 Interfejs netto: 223.26 m2🔹 Wspólny interfejs: 14,07 m2🔹 Interfejs surowy: 10…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Condo 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 3
🏠 APARTAMENT 04 - 2 + 1🔹 Powierzchnia netto: 93.33 m ²🔹 Powierzchnia wspólna: 13.62 m ²🔹 Pow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
