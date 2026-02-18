Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Southern Albania, Albania

Bashkia Vlore
3
Qender Vlore
3
Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow 3 pokoi w Kanine, Albania
Bungalow 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom z widokiem na morze na sprzedaż w Kanine, Vlora, Albania. Położona na wzgórzach…
$232,675
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Southern Albania, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się