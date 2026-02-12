Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Szkodra
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Szkodra, Albania

Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP w Shkoder Municipality, Albania
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Shkoder Municipality, Albania
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
EKSKLUZYFICZNOŚĆ GRUPY B99Na sprzedaż w jednym z najbardziej poszukiwanych i silnie płynącyc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się