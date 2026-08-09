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Wille na sprzedaż w Obwód Szkodra, Albania

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Bashkia Puke, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 202 m²
Piętro 3
Quarter Beach jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji wakacyjnych i nie tylko latem, a…
$1,09M
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Obwód Szkodra, Albania

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