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Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Obwód Szkodra, Albania

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 153 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 153 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/12
To wynajmuje środowisko w centrum Tirana, po Eye Of Tirana, znajduje się na trzecim piętrze …
$1,373
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 97 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2
W centrum, obok Poczty Centralnej, apartament nadaje się do różnych rodzajów firm..Jest na t…
$1,084
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się