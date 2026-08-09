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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Obwód Szkodra, Albania

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3 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 153 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 153 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/12
To wynajmuje środowisko w centrum Tirana, po Eye Of Tirana, znajduje się na trzecim piętrze …
$1,373
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Shtoj i Ri, Albania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 4/12
Środowisko ma powierzchnię 300 m2 i staje się puste. Jest na czwartym piętrze z windą i jest…
$2,516
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
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Pomieszczenie biurowe 97 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2
W centrum, obok Poczty Centralnej, apartament nadaje się do różnych rodzajów firm..Jest na t…
$1,084
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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Mazur EstateMazur Estate
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