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Condo na sprzedaż w Obwód Szkodra, Albania

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1 obiekt total found
Condo 3 pokoi w Velipoje, Albania
Condo 3 pokoi
Velipoje, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament 2 + 1 na sprzedaż w Velipoj 300m od plażyW sprzedaży znajduje się w pełni odnowio…
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Parametry nieruchomości w Obwód Szkodra, Albania

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