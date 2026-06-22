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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Shijak, Albania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Guzaj, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Guzaj, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Piętro 3/3
🏡 SUPER 3 + 1 APARTAMENT WYROBU NA SHIJAK📍 Tylko 100 metrów od centrum miasta📏 3 + 1 Apartam…
$580
za miesiąc
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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