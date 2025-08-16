Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Selenice, Albania

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Selenice, Albania
Dom 4 pokoi
Selenice, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡🌄 PRIVATE HOUSE + LAND DLA SPRZEDAŻY W SELENICJACH💶 Cena: 80.000 euro / ogółem📍 Rozmieszcze…
$93,550
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
