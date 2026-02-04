Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Saranda
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Saranda, Albania

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 2 pokoi w Metoq, Albania
Szeregowiec 2 pokoi
Metoq, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
🏠DOM PRYWATNY DO SPRZEDAŻY 2 + 1 85m2📍Deliu Street / Metoq💰140.000 EURDom jest całkowicie um…
$129,461
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się