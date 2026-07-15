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Hotele na sprzedaż w Qender, Albania

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1 obiekt total found
Hotel 280 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 280 m²
Piętro 4/4
Oferuje się go na sprzedaż do w pełni zrekonstruowanego hotelu, gotowego do operacji, o nast…
$1,49M
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Agencja
Investment Realty Group
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