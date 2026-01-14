Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Peze
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Peze, Albania

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 11 pokojów w Peze Helmes, Albania
Willa 11 pokojów
Peze Helmes, Albania
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 4/4
Położony na szczycie wzgórza, otoczony zieleni i utwardzonych dróg, oferujemy tę willę na sp…
$408,228
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa 11 pokojów w Peze Helmes, Albania
Willa 11 pokojów
Peze Helmes, Albania
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 4/4
Located on the top of a hill, surrounded by greenery and paved roads, we offer this villa fo…
$407,648
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Peze, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się