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Wynajem długoterminowy dochodowej nieruchomości w Peze, Albania

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1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 440 m² w Peze Helmes, Albania
Dochodowa nieruchomość 440 m²
Peze Helmes, Albania
Powierzchnia 440 m²
✅ Cena: 2000 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Peze- Helmes, Tirana✅ Powierzchnia: 440m2Do wynaję…
$2,238
za miesiąc
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