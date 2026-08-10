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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Peze, Albania

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2 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 440 m² w Peze Helmes, Albania
Dochodowa nieruchomość 440 m²
Peze Helmes, Albania
Powierzchnia 440 m²
✅ Cena: 2000 euro / miesiąc✅ Lokalizacja: Peze- Helmes, Tirana✅ Powierzchnia: 440m2Do wynaję…
$2,238
za miesiąc
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Nieruchomości komercyjne 113 m² w Peze e Vogel, Albania
Nieruchomości komercyjne 113 m²
Peze e Vogel, Albania
Powierzchnia 113 m²
Commercial Space at Square 21, Kavaja Street!- Powierzchnia: 113 m ²Przestrzeń ta znajduje s…
$2,745
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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