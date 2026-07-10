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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Peze, Albania

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Peze e Vogel, Albania
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Peze e Vogel, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
W jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Tirana, na Kavaja Street, za Polyclinic No. …
$223,047
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 113 m² w Peze e Vogel, Albania
Nieruchomości komercyjne 113 m²
Peze e Vogel, Albania
Powierzchnia 113 m²
The Commercial Environments for Sale at Square 21, Cavaja Street!- Wiertło: 200 i 30 stóp?To…
$646,265
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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