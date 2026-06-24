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Wille z tarasem na sprzedaż w Orikum, Albania

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w budowie na sprzedaż w Radhimë, Wlora. Prywatny basen, prywatna weranda, za…
$694,001
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa luksusowa willa w Radhimë, Vlora Albania - prywatny basen i spacerowa odległość do morz…
$678,250
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Realting.com
Udać się