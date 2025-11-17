Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Hotel

Wynajem długoterminowy hoteli w Orikum, Albania

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 638 m² w Radhime, Albania
Hotel 638 m²
Radhime, Albania
Powierzchnia 638 m²
Hotel for rent on the coast of Rradhima, Vlora, with a frontline position, an ideal opportun…
$4,838
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się