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Kawalerki na sprzedaż w Obwód Lezha, Albania

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2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/9
Nowoczesne Garsonie na sprzedaż w AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Podłoga 3 📐 Interfejs Neto: 4…
$95,146
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Agencja
Century 21 Oksford
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Kawalerka 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
New Residential Complex - Jakość można poczuć, lokalizacja, która wygrywa.W jednym z najbard…
$68,565
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Agencja
Century 21 Oksford
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Français, Italiano, Українська
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Obwód Lezha, Albania

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