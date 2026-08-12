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Penthouse na Sprzedaż w Obwód Lezha, Albania

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4 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Fan, Albania
Penthouse 5 pokojów
Fan, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 253 m²
Piętro 7/7
Apartament znajduje się na siódmym piętrze mieszkalnym o powierzchni 142,7 m2 i łącznej powi…
$390,716
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Agencja
Century 21 Oksford
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Penthouse w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINUApartament znajduje się na dziesiątym piętrz…
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Agencja
Century 21 Oksford
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Penthouse 5 pokojów w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse 5 pokojów
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINU Apartament znajduje się na dziesiątym piętr…
$355,814
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Agencja
Century 21 Oksford
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Penthouse 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 8
Shejin, first line, 2+1+2 with terrace and unreal sea view. Total area 136 m2, and 126 m2 ac…
$317,789
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Parametry nieruchomości w Obwód Lezha, Albania

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