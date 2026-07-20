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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Obwód Lezha, Albania

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Gryke lume, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Gryke lume, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Agencja
Century 21 Oksford
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Parametry nieruchomości w Obwód Lezha, Albania

Tanie
Luksusowe
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