  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Himare
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Himare, Albania

2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Himare, Albania
Willa 5 pokojów
Himare, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 326 m²
Liczba kondygnacji 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08M
Willa 5 pokojów w Himare, Albania
Willa 5 pokojów
Himare, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in Green Coast. Villa for sale in Green Coast, Palase. Twin Villa The vi…
$1,85M
