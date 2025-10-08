Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Himare, Albania

2 obiekty total found
Willa 2 pokoi w Gjilek, Albania
Willa 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
WILLA NA SPRZEDAŻ W ZIELONYM WYBRZEŻU, PAŁAC Willa na Zielonym Wybrzeżu w Palas oferuje m…
$811,194
Zostaw prośbę
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Willa 4 pokoi w Himare, Albania
Willa 4 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa w Green Coast, Palasa: ekskluzywne inwestycje w sercu albańskiej RiwieryOdkr…
$2,71M
Zostaw prośbę
Century 21 Eon
English, Русский, Italiano, Українська
