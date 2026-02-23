Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Himare, Albania

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Palase, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament na sprzedaż w Palase Dhermi, Wlora, Albania. Szukasz doskonałej inwesty…
$224,533
VAT
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Himare, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3/3
Apartament na sprzedaż w Green Coast 2 Dhermi, Wlora, Albania. Odkryj swój dom wakacyjny w G…
$336,438
VAT
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
