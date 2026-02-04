Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Fushe Kruje
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Fushe Kruje, Albania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kruja, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Kruja, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 11
Ten luksusowy apartament znajduje się w samym sercu miasta Durres, w pobliżu głównego bulwar…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Kruja, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Kruja, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 11
Ten luksusowy apartament znajduje się w samym sercu Durres City, obok głównego bulwaru i Pla…
$768
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się