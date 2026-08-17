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Wille na sprzedaż w Obwód Fier, Albania

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2 obiekty total found
Willa w Xeng, Albania
Willa
Xeng, Albania
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 3
Three-storey villa in Divjake. Total area 202 sq.m. Ready to organize an online show!
$821,247
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Willa 6 pokojów w Sheq i Vogel, Albania
Willa 6 pokojów
Sheq i Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Obwód Fier, Albania

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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