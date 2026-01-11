Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Penthouse

Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Farke, Albania

1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 312 m²
Piętro 9/9
Penthouse for rent in the Paris Commune overpass area with a surface area of 565m2. Located …
$2,912
za miesiąc
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
