  2. Albania
  3. Farke
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Farke, Albania

nieruchomości komercyjne
13
magazyny
4
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 11
Miejsce na sprzedaż - Dry LakeMiejsce na sprzedaż na parterze w pobliżu Dry Lake. Przestrzeń…
$463,217
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
