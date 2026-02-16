Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Obwód Elbasan
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Obwód Elbasan, Albania

3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Elbasan Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Elbasan Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3/5
Apartament znajduje się na 3 piętrze budynku piętrowego z 3 wejściami na piętro w okolicy Go…
$591
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gostime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gostime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Apartament znajduje się w budynku zbudowanym w 2024 roku. Znajduje się na pierwszym piętrze …
$475
za miesiąc
Zostaw prośbę
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT! w Gostime, Albania
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT!
Gostime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze nowego budynku 2024 z windą w Golem. Składa się…
$392
za miesiąc
Zostaw prośbę
