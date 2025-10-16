Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Elbasan
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód Elbasan, Albania

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Gracen, Albania
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Gracen, Albania
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 3
The industrial building is entirely constructed with a concrete structure, not a metal const…
$2,91M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 36 m² w Elbasan Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 36 m²
Elbasan Municipality, Albania
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/12
Commercial space 35 m2 on the first floor above shops, in Elbasan. It currently operates as …
$58,235
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się