Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Elbasan
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Obwód Elbasan, Albania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gostime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gostime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3/5
Apartament znajduje się na trzecim piętrze 5- piętrowego budynku w Golemie, całkowita powier…
$94,368
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Obwód Elbasan, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się