Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Dajt
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Lokale gastronomiczne

Wynajem długoterminowy restauracji w Dajt, Albania

Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 195 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się