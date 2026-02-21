Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Dajt
  4. Komercyjne
  5. Sala konferencyjna

Sale konferencyjne na sprzedaż w Dajt, Albania

nieruchomości komercyjne
9
1 obiekt total found
Sala konferencyjna 9 000 m² w Tirana Municipality, Albania
Sala konferencyjna 9 000 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 9 000 m²
An exclusive property with a total area of 9,000 m² of land is offered for sale, designed as…
$1,63M
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
