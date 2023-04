Zuma Real Estate Ltd.

Limassol, Cyprus

od € 370,300

72–143 m² 3 mieszkanie

Poddaj się: 2022

DOŚWIADCZENIE LIMASSOL HEARTBEAT

City Terrace to zapierający dech w piersiach nowy kompleks apartamentów w centrum Limassol. Mieszkańcy oferują ludziom, którzy szukają luksusowego stylu życia w środowisku miejskim i nigdy nie są zbyt daleko od bijącego serca miasta. Sam budynek łączy najnowszą architekturę i design artystyczny z innowacyjnym designem i niezrównanym luksusem.

Wyjątkowo zaprojektowana, przyciągająca wzrok konstrukcja składa się z 27 mieszkań na sześciu piętrach. Apartamenty różnią się między jedną, dwiema i trzema sypialniami i obejmują spektakularny luksus - penthouse z trzema sypialniami. To sprawia, że City Terrace jest idealny dla par lub rodzin, które chcą uczynić tętniące życiem miasto Limassol swoim domem.

CHARAKTERYSTYKA APARTAMENTU

PASOWANE MEBLE I PŁYTY PODŁOGOWE

Włoskie kuchnie i szafki; IDEAL STANDARDOWE wyroby sanitarne, podłogi FLORIM i MARAZZI; DUŻE miksery i baterie; Granitowe blaty robocze.

KOOLEN & HEIZEN

Przepisy dotyczące ogrzewania elektrycznego ( Jednostka ścienna ); Przepisy dotyczące klimatyzacji; Słoneczne - Panele wodne.

FENSTER I OŚWIETLENIE

podwójne szyby - podwójne szyby; Okna i tarasy - kratka drzwi; Sufity dekoracyjne z ukrytym oświetleniem.

IZOLACJA I RURANIE

Dwuścienne podwójne cegły - Wysokostandardowa izolacja termiczna; System wody pod ciśnieniem; Rura - w - Rura - System sanitarny.

KOMPLEKS - FUNKCJE

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczna brama wejściowa; Nadzór wideo we wszystkich miejscach publicznych; Drzwi bezpieczeństwa; Wideo - Telefon - System wejścia.

KOMPLEKS - OBIEKTY

Plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu; Wewnętrzna sala fitness; ogrody krajobrazowe.

MOŻLIWOŚCI PARKU

Prywatne zadaszone miejsce parkingowe; Opcja drugiego parkingu; Parking dla gości.

ENERGIA ELEKTRYCZNA I LICHTING

Panele słoneczne do zużycia energii w miejscach publicznych; Oświetlenie LED - dla miejsc publicznych.