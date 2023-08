"TOSHKENT UY MAKON" ООО

Taszkent, Uzbekistan

Cena na żądanie

Deweloper: Strong Cities

Kompleks mieszkaniowy klasy komfortu w bezpośrednim sąsiedztwie TRK « Riwiera ». Szeroki wybór przemyślanych rozwiązań planistycznych, wbudowane lokale handlowe ze sklepami w odległości spaceru, apartamenty z dostępem do ogrodów frontowych i placów krajobrazowych. Na terenie stoczni znajdują się tereny rozrywkowe i sportowe dla dzieci w każdym wieku. Wygodny dziedziniec bez parkingu i hałasu samochodowego dzięki podziemnemu parkingowi. Dobrze utrzymane terytorium. Parking znajduje się pod kompleksem mieszkalnym -1-2 piętro. Na całym obwodzie i na miejscu kamery CCTV –. Na dziedzińcu punkt bezpieczeństwa –. Parking jest wyposażony w windę do domu. Zimą temperatura parkowania jest optymalna: od 0 do + 5 stopni. Kompleks mieszkaniowy ma własny system nadzoru wideo, domofon jest instalowany przy każdym wejściu. ● Powierzchnia kompleksu: 17200 mkw. ● Typ domu: Cegła ● Wysokość sufitu: 3,1 m. ● System grzewczy: centralny. Na podłodze znajduje się 6 mieszkań, 54 w budynku. Układy : 1 pokój: 37,5 mkw 2 pokoje: 47,0 m2, 39,7 m2, 39,8 m2, 40,9 m2, 46,7 m2, 51,3 m2, 56 m2, 3 pokoje: 71 m2, 81,7 m2, 87,1 m2 Mieszkania do wynajęcia z wykończeniem wstępnym: ● Przegrody międzypokojowe z cegły ● Jastrych na czarnej podłodze ● Windows ● drzwi wejściowe ● Liczniki komunikacji ● Kocioł dwuobwodowy Koniec budowy 4 kwartał 2025 r