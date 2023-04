Opis

Renaissance Estate to najbardziej ambitna agencja nieruchomości w Turcji, która zdobyła najwyższe nagrody od deweloperów i zaprezentowała tysiącom klientów najlepsze rozwiązania w każdej kategorii cenowej.



Renaissance Estate ma własne biura w Alanyi, Antalyi i Stambule, a także dużą sieć biur partnerskich w Bodrum, Marmaris, Fethiye, Mersin, Sid i innych miastach w Republice Tureckiej.



Pomagamy naszym klientom kupować, sprzedawać lub wynajmować nieruchomości w Turcji, towarzyszymy im na wszystkich etapach formalności, pomagamy w przeprowadzce na stałe miejsce zamieszkania, otwarcie rachunku bankowego i przelew środków, a także rozwiązanie wszystkich transakcji finansowych, uzyskanie dokumentów pobytowych i obywatelstwa tureckiego, a także wraz z przystosowaniem się do życia w nowym kraju. Nasze główne zalety to:



Niezawodność i profesjonalizm na każdym etapie pracy.



Legalność i zaufanie do wsparcia transakcji.



Największy wybór nieruchomości w Turcji.



Gwarancja najlepszej ceny.



Wysokie standardy obsługi klienta.



Usługa wsparcia 24/7.



Każdego roku tysiące obcokrajowców kupuje, sprzedaje lub wynajmuje nieruchomości w Turcji. Wybór odpowiedniej firmy ma ogromne znaczenie, a Renaissance Estate zapewnia jakość i szybkie rozwiązanie Twoich potrzeb w zakresie nieruchomości.



Naszą misją jest pomaganie ludziom, którzy cenią sobie czas i pieniądze i chcą tylko tego, co najlepsze dla siebie i swoich rodzin.