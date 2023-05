Prestige Georgia LLC

„ WŁAŚCIWOŚĆ ODA “ to zespół z 15-letnim doświadczeniem w doradztwie dla klientów i rynku nieruchomości, który oferuje wyróżniającą się, wysoką jakość usług dla nabywców i sprzedawców nieruchomości, z komfortem i łatwością. Jesteśmy zespołem, który wprowadził do Gruzji sprawdzoną na całym świecie kulturę usług agencyjnych. Nieruchomość, którą możesz posiadać za naszym pośrednictwem, ma pełny zestaw dokumentów towarzyszących. Indywidualne podejście, potrzeby i wnioski inwestorów, są priorytetami „ WŁAŚCIWOŚCI ODA “, więc zróbmy to dla Ciebie, aby zapewnić, że wszystkie Twoje potrzeby zostaną pomyślnie zaspokojone w sposób profesjonalny i uczciwy.