Warszawa, Polska

od €214,976

Poddaj się: 2024

Opis inwestycji O inwestycjach: Solen Kabaty — to nowoczesny kompleks mieszkaniowy o wysokim standardzie, położony w warszawskiej dzielnicy Ursynuv. Lokalizacja: Kompleks zbudowany jest przy ulicy Rybaltuv w rejonie Ursynuv Warsaw (dystrykt Kabata). Znajduje się w pobliżu południowej granicy Warszawy i Lasu Kabatskiego. W pobliżu znajdują się kluczowe drogi, które zapewniają szybki dostęp do strategicznie ważnych punktów miasta. Infrastruktura: W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajdują się: supermarkety Żabka, Lidl i Carrefour Express, apteka Rossmann, liczne sklepy uniwersalne, kawiarnie, restauracje i bistro, pachcomaty, punkty bankowe, salony piękności i fryzjerzy itp, Mochidelko Park i Motyki Park. Centrum handlowe Ursynuv z hipermarketem Ashan znajduje się około 3 km od inwestycji. Edukacja: W okolicy znajdują się następujące centra edukacyjne: przedszkole terapeutyczne « Effectis », przedszkole № 412, prywatna szkoła podstawowa № 47. R. Schumann z Primus Foundation, prywatna szkoła podstawowa Active School. Pomoc medyczna: Obok inwestycji znajdują się centra medyczne, takie jak centrum medyczne « Medic », centrum ultradźwięków « Kabata Omed », grupa medyczna « Vertimed + », centrum medyczne « Innova-Med », klinika NZOZ i inne. Sport: W pobliżu kompleksu znajdują się: studio Satya joga, basen Aqua Spa Kabaty, boiska sportowe, szkoła sztuk walki i cross-vorkata « Gladiator », centrum sportu i rekreacji Ursynovsky z basenem « Akva Relax », a także skatepark w parku przy ulicy Bazantarni. Co więcej, bliskość rozległych terenów zielonych pozwala uprawiać sport na świeżym powietrzu. Komunikacja: W odległości 350 metrów od inwestycji znajdują się przystanki autobusowe tras № 179 i № 504. Stacja metra M1 « Kabaty » znajduje się 1 km od hotelu. Droga komunikacyjna do samego centrum Warszawy zajmuje prawie 40 minut. Droga samochodem zajmuje prawie pół godziny (na ulicy Pulavskaya lub na S79). Architektura: Czterokondygnacyjny modernistyczny blok o niepoprawnym układzie jest wykonany zgodnie z wyższym standardem. Wykonano panoramiczne drewniane okna i dodano elementy dekoracyjne. W zakresie kolorów fasady dominują jasne odcienie – biały, drzewny, beżowy. Infrastruktura dworu: Inwestycja obejmuje wspólny teren rekreacyjny z siłownią na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci i stojaki na rowery. Parking podziemny jest parkingiem dla parkingu. Budynek mieszkalny ma również windy pasażerskie i pomieszczenia magazynowe, a na parterze znajduje się reprezentacyjne lobby z recepcją. Kompleks jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. O mieszkaniach: Apartamenty o układzie od 2 do 5 pokoi są uzupełnione dodatkową przestrzenią w postaci balkonów, tarasów lub ogrodów. Powierzchnia lokalu waha się od 44 do 129 metrów kwadratowych. Apartamenty są sprzedawane w standardzie deweloperskim lub z wykończeniem « ». O deweloperze: Kompleks został zbudowany przez międzynarodową firmę deweloperską Skanska ze Szwecji, założoną w 1887 roku. Firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Firm Rozwojowych i działa w tym kraju od 2000 roku, realizując projekty mieszkaniowe, biurowe, usługowe i komunalne. Ma wiele nagród branżowych.