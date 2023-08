SOLO Marbella to agencja i osobisty ekspert w dziedzinie usług związanych z nieruchomościami na południowym wybrzeżu Hiszpanii.

Twoje marzenie o idealnym domu do spełnienia - to nasza główna ambicja. Być może brzmi to ładnie i romantycznie. Jednak działa na rzecz osiągnięcia sukcesu, pomagając w implementacji naszych najsilniejszych narzędzi :

najnowsze dane rynkowe; współpraca z wiarygodnymi partnerami; własna baza sprawdzonych obiektów, w których znajdują się ekskluzywne wille, rodzinne kamienice i nowoczesne apartamenty.

Zapewniając usługi dla pośredników w handlu nieruchomościami, wspieramy Cię w dążeniu do bycia lepszym, lepszego życia i uszczęśliwiania ludzi, których kochasz. Są to fakty, które przekształcają naszą pracę w coś więcej niż zwykłą transakcję w dziedzinie nieruchomości. To czyni nas takimi, jakimi jesteśmy.

Pracę rozpoczęliśmy w 2010 roku. W tym czasie specjalizowaliśmy się głównie w sprzedaży luksusowych mieszkań i domów. W ciągu kilku lat umocniliśmy naszą pozycję w dziedzinie pracy dzięki nieruchomościom premium i rozszerzyliśmy naszą bazę danych o nieruchomości do wynajęcia. Później zdaliśmy sobie sprawę, że nie wystarczy po prostu pomóc osobie w zakupie domu za granicą i przeprowadzić udaną transakcję. Nowy właściciel, jako koleina, ma wiele obaw związanych z zarządzaniem posprzedażowym właściwościami. W ten sposób zaczęliśmy również pomagać w takich kwestiach. Następnie poproszono nas o pomoc w kwestiach inwestycyjnych i udało nam się odpowiednio wesprzeć projekt inwestycyjny. Teraz inwestycje w hiszpańską Sigment Real Estate znajdują się na liście tego, w czym jesteśmy dobrzy.

Okazuje się, że agencja SOLO Marbella, ze swoimi obecnymi wartościami, dorastała na jednym głębokim pragnieniu, chęci pomagania innym. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni faktem, że nie możemy się doczekać pomocy, aż pojawi się odpowiednia okazja na coś, sami stwarzamy tę okazję.

Dzisiaj nasi klienci dzwonią do nas, gdy chcą kupować, sprzedawać lub wynajmować nieruchomości na Costa del Sol: od Marbella East i Los Monteros do Golden Mile, Puerto Banús, Guadalmina oraz Benahavís i Estepona.