East West Reals to agencja nieruchomości w Warszawie, która działa wyłącznie na wniosek zagranicznych klientów-kupujących. Specjalizujemy się w transakcjach sprzedaży i wynajmu nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, domów i działek w Warszawie. Wszyscy nasi agenci mówią po angielsku, rosyjsku, polsku i mają odpowiednie licencje! Zapewniamy najbardziej kompleksową obsługę, pełne wsparcie dla klienta przez 2-3 lata budowy obiektu (, gdy zakup jest poza planem od dewelopera ).

Oferujemy nieruchomości absolutnie wszystkich deweloperów w Warszawie ( ponad 500 ), mamy dostęp do bazy danych ze wszystkimi właściwościami od właścicieli, współpracujemy również z innymi agencjami nieruchomości ( ponad 150 ), dzięki czemu klient zwracający się do nas uzyskuje pełny dostęp do wszystkich istniejących nieruchomości, tak jak na rynku pierwotnym i wtórnym.

Dlatego klient nie musi kontaktować się z innymi agencjami. Pracujemy wyłącznie na prośby zagranicznych klientów-kupujących i nigdy nie reprezentujemy interesów sprzedawcy podczas transakcji. Współpracujemy z profesjonalnymi konsultantami kredytowymi, zweryfikowanymi firmami naprawczymi i architektami, kancelariami notarialnymi i prawniczymi, z licencjonowanymi tłumaczami i możemy wspierać Cię na każdym etapie związanym z nabywaniem nieruchomości w każdym (! ) problem.