Gloriahomes

MASA International została założona w 1981 roku i rozwinęła się od prostych początków jako agencja nieruchomości przy plaży do solidnej, międzynarodowej organizacji, którą jest dzisiaj, nie tracąc szczególnego „rodzinnego charakteru”' że nasi klienci nadal są uspokajający. W 2018 roku świętowaliśmy 37. rocznicę i do tej pory pomogliśmy ponad 36 000 osobom przekształcić swoje marzenie o nowym i lepszym stylu życia w rzeczywistość.

Jesteśmy słusznie dumni z naszej reputacji jednej z wiodących europejskich firm z branży nieruchomości i zawsze byliśmy dumni z tego, że promujemy najlepszą wartość i najszerszą gamę nieruchomości w rynek. Możemy dać ci najlepszy wybór spośród tysięcy nieruchomości w Hiszpanii, zarówno nowych, jak i odsprzedaży nieruchomości, w tym wielu, do których możesz się natychmiast przenieść.

MASA ma nieruchomości dostosowane do każdego gustu i budżetu, od apartamentów po wille, co oznacza, że możemy najlepiej dopasować się do twoich dokładnych wymagań. Jesteśmy jedną z niewielu firm nieruchomościowych na Costa Blanca z ISO9001:2008, co oznacza, że korzystasz z naszego zaangażowania na rzecz doskonałości. Nasz ponad 100 pracowników oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani do dbania o Twoje indywidualne potrzeby. Większość naszych doradców ds. Nieruchomości zaczynała jako klienci, więc korzystasz z ich wiedzy i zrozumienia swoich wymagań. Mamy niezrównaną usługę posprzedażną, co oznacza, że będziemy „trzymać cię za rękę”, dopóki nie będziesz całkowicie zadowolony. Możemy nawet śledzić postępy Twojego domu w obszarze naszych właścicieli.

Nie tylko pomożemy Ci znaleźć wymarzony dom za granicą, sprawimy, że proces zakupu będzie tak prosty, jak to możliwe, wyszczególniając wszystkie koszty, podatki, oraz wymogi prawne, które oznaczają, że twoje marzenie może stać się rzeczywistością tak prosto, jak to możliwe. Mamy również „gwarancję najniższej ceny”, co oznacza, że możesz być pewien, że uzyskasz najlepszą ofertę, wybierając MASA International. Jesteśmy podekscytowani przyszłym rozwojem naszej organizacji w nowych lokalizacjach i czekamy na następne dwadzieścia pięć lat powitania ludzi w lepszej jakości życia.