fäm Properties

Realpoint Real Estate Consultancy to akredytowana agencja RICS w Dubaju, która spełnia międzynarodowe wymagania inwestorów na rynku nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w zakresie międzynarodowych doradztwa w zakresie nieruchomości oraz 3-letniemu niezależnemu audytowi i śledzeniu ponad 1000 projektów w Dubaju w ciągu 3 lat dla Dubai Government Realpoint wiele się nauczyło błędy, których należy unikać, i zidentyfikowano tak wiele sposobów poprawy sposobu projektowania, budowy i eksploatacji budynków. Daje to naszemu klientowi pewność co do tego, co robimy i co oferujemy.

Doradzamy i przedstawiamy Klientom ukierunkowane rozwiązanie dla ich wymagań, których szukają na rynku nieruchomości, takich jak kupowanie, leasing, a także wspólne przedsięwzięcia w zależności od ich potrzeb rynkowych. Zajmujemy się różnymi rodzajami nieruchomości na dużą skalę — działki; pełny budynek; gościnność; przemysłowe magazyny i obozy pracy ( itp.