Opis

Zebraliśmy nasz zespół z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości, inwestycji i rozwoju biznesu w Grecji i założyliśmy firmę, której brakuje. Zintegrowane podejście. Gwarancja najlepszej możliwej jakości usług. Nasi dyrektorzy stale ewoluują, badają nowe projekty i możliwości, współpracują z wiodącymi ekspertami w tej dziedzinie i nadążają za rozwojem rynku zarówno w Grecji, jak i za granicą.

Doświadczeni pośrednicy handlu nieruchomościami, prawnicy, ekonomiści i inżynierowie poprowadzą Cię od początku do końca. Sprawdź, w jaki rodzaj nieruchomości inwestować, i opowiedz wszystko o Atenach, Attyce i Grecji. Poinformuj o możliwości inwestowania w Grecji w przeciwieństwie do innych krajów UE i korzyściach z tego wynikających. Pomóż, nawet w znalezieniu idealnej rezydencji.

Będziemy tam od samego początku, gdy wybierzesz nieruchomość i podpiszesz umowę, aby zapewnić maksymalny możliwy dochód dzięki Twojej inwestycji. Ponadto nie musisz się martwić ponownym wydawaniem rachunków w swoim imieniu, zarządzaniem płatnościami, znalezieniem najemcy, który przeprowadziłby nawet wszelkie naprawy lub remonty potrzebne do przeprowadzenia nieruchomości.

Nasze podejście prowadzi liczbę naszych nieruchomości do stałego stałego stałego wzrostu. Inwestujemy w różne nieruchomości w Grecji, zarządzamy nimi skutecznie i znajdujemy sposoby, aby zapewnić, że służą one jako opłacalne i konkurencyjne. Z nami możesz kupić nieruchomości odpowiednie do każdego gustu: od niedrogich studiów i domów po luksusowe apartamenty i wille klasy VIP z panoramicznym widokiem na morze, góry, a nawet miasto Ateny.

Domain Estate to nie tylko wysoko wykwalifikowany specjalista, ale także niezawodny partner przy wyborze nieruchomości. Gwarantujemy przejrzystość, uczciwość i profesjonalizm, zawsze do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i czekamy na Was!