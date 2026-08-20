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Alfredo Graf & Asociados

Calle. Coronel Inclan 235, Miraflores 15074
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
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Języki komunikacji
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Nasi agenci w Peru
Alfredo Grfa
Alfredo Grfa
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DMR Inmobiliaria
Peru, Lurin
Rok założenia firmy 1993
Nieruchomości komercyjne 1
Jesteśmy południowoamerykańską firmą z branży nieruchomości z siedzibą w Limie w Peru. Specjalizujemy się w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych. Współpracujemy z kilkoma peruwiańskimi i zagranicznymi funduszami powierniczymi, doradzając im w sprawie inwestycji w regionie. Jesteśmy b…
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