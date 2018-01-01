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Residential complex Roskoshnyy kompleks v tihom rayone Alanii

Seki, Turkey
from € 112,500
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Residential complex Roskoshnyy kompleks v tihom rayone Alanii
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Description Description
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About the complex

DRUG INTRODUCTION FROM 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS.
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- more than 200 offices in the Russian Federation, the UAE, Turkey and other countries.
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ELYSIA TOWER RESİDENCE is a new residential complex in the Demirtash, Alanya area.

Demirtash is a secluded corner of the Turkish Riviera. The territory of the district in the south is limited by a long coastline, in the north - by the Taurus mountain ranges. The impeccable ecology and calm atmosphere of the village has a relaxing vacation. A self-sufficient resort with affordable real estate attracts entrepreneurial developers and lovers of suburban privacy.

For a more comfortable stay and a variety of pastime, the complex provides infrastructure:
- Pool ( with a slide );
- Children's pool;
- Cafe and bar;
- Turkish bath;
- Sauna;
- Steam;
- Children's park;
- Children's playrooms;
- Jacuzzi;
- Cinema;
- A gazebo and a barbecue area;
- Generator;
- Parking;
- 24/7 video surveillance.

Location:
The distance to the sea is 800m.

The project is a great investment opportunity!
With pleasure we will answer all your questions, call or write! We will consult for free on all objects in Turkey!

Apartments in the complex
Apartments
Area, m²
Price per m², €
Apartment price, €
Apartments 1 room
Area, m² 60.0
Price per m², € 1 880
Apartment price, € 112 500
New building location
Seki, Turkey
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Residential complex Roskoshnyy kompleks v tihom rayone Alanii
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from € 112,500
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-This modern luxury sea view apartment in Alanya has direct access to its private beach club. These modern apartments boast modern materials with high-end finishes, magnificent facilities, and a great ocean view. Key Features of Luxury apartments in AlanyaJust 50 meters to the private beach clubA nice sea view from the terraceAC and kitchen appliances includedFull facilitySea View Apartments in Alanya with Private BeachIt is a privileged project in Kargicak, Alanya. Sea view Apartment in Alanya with a private beach and close to supermarkets and pharmacy. Kargicak is the place where it is meeting with blue and green. Most of the apartments and villas newly built and it has a nice sea and Mediterranean flora view. There are one, two and three-bedroom apartments available in this modern apartment complex in Alanya. All apartments have a high ceiling lends a feeling of airiness. Floor-to-ceiling glass sliding doors invite generous natural light. Living room with open plan kitchen opens to the peaceful terrace that dining, or read quietly on summer days. American type kitchen with luxury serial appliances and granite worktop. This sea view apartment for sale in Alanya has features like video intercom, suspended ceiling, modern high gloss kitchen and bathroom cupboards, double-glazed isolated aluminum system, bathroom floor heatings, cleanable wall paint, first-class granite flooring, and telephone.  This modern residential complex in Kargicak, Alanya is comprised of 6 blocks and 4 floors on about 800 sqm. The complex has everything to relax and enjoy like a fitness center, Turkish bath, sauna cinema, PlayStation, parking lots, garages, mini golf, yoga hall, table tennis, 2 swimming pool, steam room, indoor swimming pool, and cafeteria. studio apartments 42 sqm, 1 bedroom apartment 76 sqm, 2 bedroom apartments 105 sqm, 3 bedroom apartments 195 sqm Technical features of modern sea view apartment in Alanyawater and sound isolationFire alarm systemSatellite TV24/7 security cameras
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Turkey
from € 145,000
Completion date: 2024
Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвестиция для тех, кто хочет купить квартиру в Турции. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жилья.   Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.   Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1+1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2+1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего пребывания. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.   Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать – это купить мебель и бытовую технику. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.   Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50€. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные работы в зонах общего пользования, охрана. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.   Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной мере наслаждаться времяпрепровождением со своими родными и близкими на территории комплекса. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летний зной. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бассейн для детей. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривьеры. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете популярные тренажеры. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжать со своей семьей.   Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье, а также поможем со сбором и оформлением документов. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.   Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недвижимость в Алании по стартовым ценам. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовывается индивидуально. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.  
Residential quarter Crystal Park Apartment Alanya
Residential quarter Crystal Park Apartment Alanya
Ciplakli, Turkey
from € 125,000
-Crystal Park Alanya is a sensational complex an unbeatable location with full amenities. This complex is known as the best residential complex in Alanya. Crystal Park apartment for sale in Alanya unique location just 50 meters to biggest shopping mall Alanya, within a comfortable distance of the beach, only 1 km to Oba centrum  offers full facilities for your comfortable living Comprising of 4 contemporary building, each hosting studio, one bedroom, two bedrooms and three bedrooms apartment. Crystal Park Alanya was built on a land of 1204 m2, and consist 185 apartment in 4 blocks Bright, spacious and luxury apartment innovatively designed combined with luxury living.  Crystal Park offers full amenities such as swimming pool, Sauna, Cinema, play station room, pilates room, squash, fitness center, bowling, tennis court, wifi and restaurant   Key features of Alanya Crystal Park ApartmentsUnbeatable LocationFull FacilitiesSensational complexHigh-specification fixtures and fittingConsist of 4 modern building24-hour conciergePower generatorWi-FiAir Conditioner in every roomHairdresserWhite good only 2000 eurosWater heater
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