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Residential complex Apartamenty v stroyaschemsya komplekse v Kargydzhak - Alaniya

Akarca, Turkey
from € 140,000
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Residential complex Apartamenty v stroyaschemsya komplekse v Kargydzhak - Alaniya
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About the complex

New apartments for sale in Kargyjak are put up for sale. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. The area of the apartment is from 61 to 214 m2. The distance to the sea is 1700 meters. If you need new apartments among coniferous forests, then you are in Kargyjak: one of the greenest and most picturesque areas of Alanya, 13 km from its center. Kargicak stretches 4 km along the sea and 4 km towards the mountains. In Kargicak, mainly new real estate, the area is young and elite. Many residential complexes on the first line of the sea with direct sea views. At the same time, of course, it is worth considering that new buildings in Kargicak are an excellent investment. District infrastructure: Migros, A101 supermarkets, other shops, gas stations, pharmacy, ATMs, public transport stops, schools, a park with barbecue areas on the promenade, camping and Perle restaurant, Turkish fast food with delivery. A farm bazaar is taking place on Fridays, and a bazaar 1 km from its — square on Tuesdays in neighboring Mahmutlar. There is transport along the promenade, there are taxi services and car rental.
New building location
Akarca, Turkey
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Residential complex Apartamenty v stroyaschemsya komplekse v Kargydzhak - Alaniya
Akarca, Turkey
from € 140,000
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Other complexes
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turkey
Completion date: 2023

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от центра Алании и пляжа Дамлаташ. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, которые решили приобрести недвижимость в Алании. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировка под любые запросы и продуманные детали – вот несколько преимуществ жилого комплекса.

 

Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и дуплексы планировкой 3+1. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрести недвижимость в Турции в качестве инвестиций.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1+1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для отпуска. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2+1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в изумрудных лесах. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3+1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большой семьи или компании друзей. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя в тени беседки. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецким хамамом.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать обладателем курортного жилья, но и легко получить вид на жительство. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услугами.

 

В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли-продажи недвижимости и оформления документов. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.

 

Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного завершения строительных работ. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану оплаты. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.

 
Residential complex Roskoshnye rezidencii na prodazhu v samom centre goroda Stambul
Akarca, Turkey
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Istanbul – Eyupsultan district. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1.The area of the apartment is from 85 to 218 m2. Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, a cradle of history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa. 
Residential complex Kvartiry komfort-klassa v rayone Kestel
Yaylali, Turkey
Completion date: 2023

A comfortable residential project is located in the elite and developing area of Alanya - Kestel, where there are beaches, mountains and green forests. The complex is located near the street, beach and the Dim River. This residential project, consisting of 5 floors and 20 apartments, offers living quarters from 1 + 1 to 4 + 2. The project is a small cozy residential complex with a comfort infrastructure.

The distance to the sea will be 750 meters, to the center of Alanya 6 km, and to the airport of Gazipasha 35 km.

Completion is expected in September 2023. Hurry up to buy real estate on favorable terms!

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