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Residential complex Novye apartamenty - rayon Oba Alaniya

Karakocali, Turkey
from € 135,000
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Residential complex Novye apartamenty - rayon Oba Alaniya
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About the complex

New apartments for sale in Oba - Alanya. The house has apartment layouts: 1 + 1, 3 + 1. Area from 52 to 110 square meters. Distance to the sea 2000 meters. The Oba embankment overlooks Ataturk's famous avenue and is equipped for cycling, jogging, outdoor sports, beach sports, and sea walks. From the center of Alanya, the Oba region is separated by the natural border – the Oba Tea river with carbonized and strewn green banks. What is in the Oba area: Alanyum shopping center, Neva Outlet, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, etc., Koçtaş hardware supermarket, Vatan technology store, boutiques and company stores of leading brands. Here is the largest state hospital in Alanya. The beaches in Oba are sand and pebble, with infrastructure for recreation and sports. Lower Both by the sea are more active, tourist, there are many hotels and slightly less new projects, for then in Upper Both you can always buy apartments in new houses.
New building location
Karakocali, Turkey
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Residential complex Novye apartamenty - rayon Oba Alaniya
Karakocali, Turkey
from € 135,000
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Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turkey
Completion date: 2023

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от центра Алании и пляжа Дамлаташ. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, которые решили приобрести недвижимость в Алании. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировка под любые запросы и продуманные детали – вот несколько преимуществ жилого комплекса.

 

Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и дуплексы планировкой 3+1. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрести недвижимость в Турции в качестве инвестиций.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1+1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для отпуска. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2+1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в изумрудных лесах. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3+1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большой семьи или компании друзей. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя в тени беседки. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецким хамамом.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать обладателем курортного жилья, но и легко получить вид на жительство. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услугами.

 

В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли-продажи недвижимости и оформления документов. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.

 

Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного завершения строительных работ. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану оплаты. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.

 
Residential complex Apartamenty v novom proekte - Avsallar Alaniya
Avsallar, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
StayProperty offers new apartments in the Avsallar-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 55 to 125 square meters. The distance to the sea is 2000 meters. New real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for sea holidays, while surrounded by the beautiful nature of Turkey. Avsallar is dotted with green, quiet and cozy. There is a basic infrastructure, including schools, a first-aid post. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns has a special tourist atmosphere. In recent years, active development is taking place throughout the area, including the development of free sections further from the sea. Real estate in Avsallar is in demand for both rental and permanent residence. With this, Avsallar has and all needs infrastructure for everyday life. 
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