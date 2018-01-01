  1. Realting.com
  2. New buildings
  3. Turkey
  4. Residential complex Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba

Residential complex Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba

Karakocali, Turkey
from € 171,437
Share using:
QR
Residential complex Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba
1
Description Description
Params Params
Apartments Apartments
Address Address
Media Media
News News

About the complex

New apartments for sale in Oba - Alanya. The house has apartment layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Area from 67 to 184 square meters. The distance to the sea is 550 meters. The Oba embankment over the famous Ataturk Avenue and is equipped for cycling, travel, outdoor sports, beach sports, and walking by the sea. From the center of Alanya, the Oba region is separated by the natural border – the Oba Tea river with carbonized and strewn green banks. What is in the Oba area: Alanyum shopping center, Neva Outlet, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, etc., Koçtaş hardware supermarket, Vatan technology store, boutiques and company stores of leading brands. Here is the largest state hospital in Alanya. The beaches in Oba are sand and pebble, with infrastructure for recreation and sports. Lower Both by the sea are more active, tourist, there are many hotels and slightly less new projects, for then in Upper Both you can always buy apartments in new houses.
New building location
Karakocali, Turkey
Similar complexes
Residential complex Novye kvartiry v rayone Oba - Alaniya
Karakocali, Turkey
Residential complex Luxury housing from the developer
Karakocali, Turkey
Residential complex Country Life Within City Center
Marmara Region, Turkey
Residence Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Marmara Region, Turkey
from € 1,000,315
Residential complex Apartamenty v komplekse so vsemi udobstvami v rayone Avdzhylar
Akarca, Turkey
You are viewing
Residential complex Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba
Karakocali, Turkey
from € 171,437
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted.
Other complexes
Residential complex High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
Developer: TRANIO

We offer apartments with different layouts.

The residence features a large park, a parking, a spa center, a swimming pool, a kids' playground, a tennis court, lounge areas.

Location and nearby infrastructure

The property is located near restaurants, shopping malls, metro stations, 5 minutes from TEM and E5 highways, 20 minutes away from the airport.
Residential complex Kurt Tower Tosmur
Karakocali, Turkey
Completion date: 2023

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуру и высокое качество строительства.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже построенными домами. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный сервис. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это быстро и качественно.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гусями и рыбками в кристально-чистой воде.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городской парк  детские площадки, фермерский рынок.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с парковкой для жильцов резиденции. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые детские игровые площадки для детей и детская игровая комната.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установлены раковина и кран. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие коммуникации.

Расстояния Kurt Tower:

  • Расстояние до моря: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1+1 — 65 м2
  • 5 квартир пентхаус-дуплекс (с ровным потолком) планировкой 2+1 — 126 м2
  • 5 квартир-дуплекс (с мансардным потолком), планировкой 2+1 — 161 м2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская игровая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строительства: 

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.
Residential complex Multi-storey residential complex in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2023

The comfortable residential complex is located in the most popular area of Alanya – Mahmutlar, just 850 meters from the sea. Thanks to the competent work of architects and engineers, the complex will differ not only in an interesting design, but also in the convenient location of the apartments, which will allow apartment owners to enjoy views of the Mediterranean Sea. Sea view starts from the 2nd floor.

The construction of this complex began in May 2022, the completion of which is scheduled for December 2023.

Infrastructure: indoor / outdoor pool, fitness center, sauna, hammam, cinema, children's pool, parking, playground.

Realting.com
Go