Residential complex Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba

Karakocali, Turkey

Completion date: 2023

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуру и высокое качество строительства.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже построенными домами. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный сервис. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это быстро и качественно.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гусями и рыбками в кристально-чистой воде.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городской парк детские площадки, фермерский рынок.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с парковкой для жильцов резиденции. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые детские игровые площадки для детей и детская игровая комната.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установлены раковина и кран. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие коммуникации.

Расстояния Kurt Tower:

Расстояние до моря: 500 м

Расстояние до реки Дымчай: 250 м

Расстояние до центра Аланьи: 5 км

Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.

Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

35 квартир 1+1 — 65 м2

5 квартир пентхаус-дуплекс (с ровным потолком) планировкой 2+1 — 126 м2

5 квартир-дуплекс (с мансардным потолком), планировкой 2+1 — 161 м2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

Бассейн

Детская площадка

Аквапарк

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Беговая дорожка

Беседка с мангалом для барбекю

Крытый бассейн

Сауна

Паровая комната

Турецкая баня

Фитнес-зал

Детская игровая комната

Лобби

Парковка на территории

Электрогенератор

Срок окончания строительства:

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.

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