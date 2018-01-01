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Residential complex Novyy bolshoy proekt v horoshey lokacii rayona Bashakshehir Stambul

Akarca, Turkey
from € 470,000
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Residential complex Novyy bolshoy proekt v horoshey lokacii rayona Bashakshehir Stambul
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About the complex

We offer you new apartments in Istanbul – Bashaksehir district The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 5 + 1. The area of apartments is from 233 to 370 square meters. The largest city in Turkey on the shores of the Sea of Marmara and Black, and Europe, and Asia, is divided by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities in the world. Istanbul is a city of prospects, a cradle of history, majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions, so buying a new apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. The property is flat, depending on the areas. Near the sea are low houses, luxury villas. In sleeping areas there is a lot of high-rise construction, skyscrapers. Investments in Istanbul real estate will bring you good capital gains and high rental incomes, in the city there is a constant flow of foreigners, students, tourists, secured Turkish citizens from other regions. 
New building location
Akarca, Turkey
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Residential complex Novyy bolshoy proekt v horoshey lokacii rayona Bashakshehir Stambul
Akarca, Turkey
from € 470,000
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Other complexes
Residential complex Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
Developer: TRANIO

We offer apartments with large terraces and view of the Marmara Sea and the lake.

The residence features kids' playgrounds and sports grounds, walking paths, security, indoor and outdoor swimming pools, a sauna and a hamam, a gym, a parking.

Location and nearby infrastructure

The property is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, close to the beautiful marina and a large park.

  • Metrobus - 3 km
  • Beach - 5 km
  • School - 3 km
  • City center - 35 km
  • Shopping center - 2 km
  • University - 3 km
  • Hospital - 3 km
  • Bus stop - 300 meters
  • E-5 highway - 3 km
  • Airport - 40 km
Residential complex Real estate in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
Completion date: 2023

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь сосредоточена основанная городская инфраструктура, развлекательные заведения и муниципалитет Алании.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся параллельно морю: набережная, Барбаросс и Ататюрк. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленностью более 500-600 м от моря, чаще всего, имеют хороший вид на море. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярные магазины, рестораны, кафе, а так же банки, ветеринарные клиники, салоны красоты.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры на открытом воздухе, высажены пальмы и цветущие кусты, а в парковых зонах установлены кафе и беседки для отдыха.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодевания, санузлами и душевыми.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону Алании. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфраструктуры и, при этом, останетесь в нешумном месте. Это идеальное сочетание для отдыха!

На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не покидая свою квартиру в Турции. Инфраструктура резиденции состоит:

  • Бассейн во дворе с детским отделением
  • Детская площадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбекю
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и бар
  • Фитнес салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на территорию, и система камер видеонаблюдения по периметру и в местах общественного пользования.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. В кухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план покупки квартиры. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.

 
Residential complex Novyy investicionnyy proekt v centre Alanii
Alanya, Turkey
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the center of Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 48 to 120 square meters. The distance to the sea is 1300 meters. Modern new housing in the center of Alanya is the most prestigious property in the resort. The basis of the housing stock of the central neighborhoods is hotels and simple Turkish houses. And apartments in resort-type new buildings in the center of Alanya are sold, as a rule, even before the house is put into operation. Ready-made apartments in new houses are always appreciated and few. A rare option for real estate, when everything is perfect - both place and beach, and the choice of entertainment around. The center of Alanya is located in the part where the famous fortress is encircling the peninsula. The popular Cleopatra beach is stretching west, and the area near it is also called, and to the east — the wide beach of Keikubat in the very center of the city. The streets are strewn with numerous shops and other businesses. Here you can find everything for life and relaxation. Alanya is multinational, and the city center has its own special charm, this is a secular Turkish city. The prestige of the resort is growing every year. 
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